Ici Tout Commence spoiler : Joséphine et Bérénice amoureuses ? (vidéo épisode du 12 août)

Ici tout commence spoiler – Joséphine et Bérénice seraient-elles plus que de simples qu’amies dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, Carla se montre de plus en plus jalouse de leur relation…











Loup et Coline décident d’avoir une discussion franche. La tension était montée lors de la sortie camping, et tous deux tiennent à présenter leurs excuses. C’est alors que Carla débarque, visiblement énervée : elle reproche à Bérénice de passer tout son temps libre avec Joséphine. Elle craint qu’il n’y ait plus que de l’amitié… Loup la rassure : il n’y a rien entre Joséphine et Bérénice ! Mais Carla l’envoie balader…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1239 du 12 août 2025, tensions entre Carla et Joséphine

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.