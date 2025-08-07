Un Si Grand Soleil Spoiler : Thaïs sauve Akim, Liam meurt (épisode du 11 août)

Par /

Un si grand soleil spoiler épisode 1724 du 11 août 2025 – C’est une fin dramatique qui attend l’infiltration d’Akim dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Granger a tout compris et exige que Liam tue Akim pour lui prouver qu’il n’était pas de mèche, ce dernier en est incapable.


Un Si Grand Soleil Spoiler : Thaïs sauve Akim, Liam tué (épisode du 11 août)
Il ne peut pas tuer Akim. Granger tire alors sur Liam de dos, il s’effondre. La police intervient alors in-extremis avant que Granger tue Akim ! Ce dernier est sauvé, grâce à l’intervention de Thaïs. Celle-ci voit Liam mourir dans ses bras, elle est effondrée.

Akim est félicité par Cécile et Becker tandis que Thierry peut enfin sortir de l’hôtel. Il retrouve ses collègues au commissariat, qui apprennent toute la vérité.

Akim retrouve Bilal et lui raconte tout, Bilal est fier de lui. Quant à Cécile, elle doit tout dire à Margot. Celle-ci est furieuse et lui annonce qu’elle ne lui pardonnera jamais !


