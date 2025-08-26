« JLC Family : Seule » : lancement le 15 septembre sur TFX



C’est le lundi 15 septembre 2025 à 16h15 que TFX lancera la nouvelle saison de la JLC Family ! Intitulée « JLC Family : Seule », cette nouvelle saison promet son lot de confidences et rebondissements.











À l’approche de ses 33 ans, Jazz traverse un tournant dans sa vie personnelle. Alors que son quotidien a toujours été scruté et commenté, elle s’interroge aujourd’hui sur l’avenir de son couple avec Laurent. Depuis plusieurs semaines, une distance s’est installée entre eux et le doute plane…

Dans cette nouvelle saison, Jazz se livre sans filtre, avec émotion et honnêteté. Pour prendre du recul, elle se ressource dans le Sud de la France, entourée de ses enfants, de sa maman Sandra, de son ami Emine et de nombreux autres proches qui viendront la soutenir. Entre rires, confidences et surprises pour son 33ème anniversaire, Jazz révèle une facette battante et déterminée.

🎬 À découvrir sur TFX dès le 15 septembre à 16h15.

📲 Exclusivité TF1+ : épisode 1 disponible dès le 14 septembre en avant-première avec l’offre premium, puis chaque épisode du jour en avant-première gratuite !



