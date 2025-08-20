Le Meilleur Pâtissier : lancement de la saison 14 le 10 septembre sur M6



Le rendez-vous des gourmands est de retour ! M6 vient d’annoncer le lancement de la saison 14 de son concours culinaire Le Meilleur Pâtissier, dès le mercredi 10 septembre à 21h10. Une édition placée sous le signe de l’authenticité, de la créativité et de la gourmandise, avec un casting de pâtissiers amateurs aux univers forts et singuliers.











Cyril, Mercotte… et Laëtitia Milot sous la tente

Comme chaque année, Cyril Lignac et Mercotte guideront les candidats avec leur expertise et leurs précieux conseils. Pour la deuxième saison consécutive, Laëtitia Milot apportera fraîcheur et bonne humeur en animant cette grande aventure culinaire. Les téléspectateurs pourront également retrouver toutes les recettes sur M6+, pour tenter de reproduire à la maison les créations des candidats.

La dernière saison de Mercotte en tant que jurée

C’est l’autre grande nouvelle : cette saison 14 marquera la dernière participation de Mercotte en tant que jurée du concours. Présente depuis la première édition en 2012, la célèbre blogueuse et critique culinaire a marqué l’émission de son franc-parler et de son légendaire « grimoire ». Elle compte bien conclure cette aventure en beauté, exigeante et généreuse comme toujours.

Mais que les fans se rassurent : Mercotte pourrait revenir en invitée spéciale dès la saison 15…

Les épreuves phares au programme

La mécanique du concours reste fidèle à ses fondamentaux :



Le classique revisité de Cyril : les candidats devront proposer leur propre interprétation des grands desserts préférés des Français, du coulant au chocolat aux macarons. Cyril dévoilera ensuite sa version ultra gourmande.

L’épreuve technique de Mercotte : pour son ultime saison, Mercotte a réservé ses recettes les plus spectaculaires et redoutables, issues de son fameux grimoire.

L’épreuve créative : les pâtissiers devront se surpasser autour de thèmes surprenants (monument en gâteau, trompe-l’œil, plaisir coupable au chocolat, gâteau des années 80…), sous l’œil attentif d’invités prestigieux.

Une saison gourmande et émouvante

Entre nouveautés sucrées, créativité débridée et l’émotion des adieux de Mercotte, cette 14e édition du Meilleur Pâtissier promet des moments mémorables. Alors, sortez vos fouets et vos tabliers : le concours de pâtisserie le plus savoureux du petit écran n’a pas fini de régaler les téléspectateurs.