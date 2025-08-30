Les 12 coups de midi du 30 août : l’étoile mystérieuse se dévoile, qui est derrière ?

Par /

Publicité

Les 12 coups de midi du 30 août 2025, 2e victoire de Cathy – Que s’est-il passé ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi » ? Cathy a signé une seconde victoire.


Les 12 coups de midi du 30 août : l'étoile mystérieuse se dévoile, qui est derrière ?
Capture TF1


Publicité

Les 12 coups de midi du 30 août, un seul indice sur l’étoile mystérieuse

Cathy a buté sur une question du Coup de Maître, elle a remporte 3000 euros à partager avec un téléspectateur et totalise ainsi 6500 euros dans sa cagnotte.

Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours que la photo de fond en seul indice, il s’agit de la Croisette à Cannes. Avec cet unique indice, on peut évidemment penser au monde du cinéma et à une célébrité qui aurait brillé au Festival de Cannes. A moins que ce ne soit un chanteur / une chante ayant brillé aux NRJ Music Awards : et s’il s’agissait de M.Pokora ? A suivre !

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier


Publicité

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 30 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

A LIRE AUSSI
Reportages découverte du 30 août 2025 : sommaire et reportages
Reportages découverte du 30 août 2025 : sommaire et reportages
Audiences 29 août 2025 : « Capitaine Marleau » loin devant « Une famille en or »
Audiences 29 août 2025 : « Capitaine Marleau » loin devant « Une famille en or »
The Voice Kids du 30 août : lancement de la nouvelle saison ce soir sur TF1
The Voice Kids du 30 août : lancement de la nouvelle saison ce soir sur TF1
Les Cinquante du 29 août : qui gagnera le jeu n°4 ? (résumé, spoiler + replay épisode 10)
Les Cinquante changent d’horaire dès ce lundi 1er septembre sur W9


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut