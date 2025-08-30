Les 12 coups de midi du 30 août : l’étoile mystérieuse se dévoile, qui est derrière ?



Les 12 coups de midi du 30 août 2025, 2e victoire de Cathy – Que s’est-il passé ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi » ? Cathy a signé une seconde victoire.











Les 12 coups de midi du 30 août, un seul indice sur l’étoile mystérieuse

Cathy a buté sur une question du Coup de Maître, elle a remporte 3000 euros à partager avec un téléspectateur et totalise ainsi 6500 euros dans sa cagnotte.

Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours que la photo de fond en seul indice, il s’agit de la Croisette à Cannes. Avec cet unique indice, on peut évidemment penser au monde du cinéma et à une célébrité qui aurait brillé au Festival de Cannes. A moins que ce ne soit un chanteur / une chante ayant brillé aux NRJ Music Awards : et s’il s’agissait de M.Pokora ? A suivre !

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 30 août

