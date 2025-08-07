Secret Story estimations : Ethan grimpe encore, Romy en recul (SONDAGE)



Le dénouement approche à grands pas dans Secret Story 13 ! Ce soir, en direct sur TFX, l’un des quatre finalistes — Ethan, Romy, Anita ou Noah — sera sacré grand gagnant de cette saison pleine de rebondissements. Alors que les votes officiels sont toujours en cours, notre sondage indicatif continue de mobiliser les internautes… et la tendance se renforce.











📊 Voici les toutes dernières estimations relevées ce jeudi à 13h30 :

🥇 Ethan : 50,47 %

🥈 Romy : 32,80 %

🥉 Anita : 8,84 %

🏅 Noah : 7,90 %

Pour la première fois, Ethan franchit la barre symbolique des 50 %, confirmant son statut de favori incontestable à quelques heures de la grande finale. Romy reste en deuxième position, tandis qu’Anita et Noah peinent à réduire l’écart malgré un soutien fidèle.



⚠️ Attention toutefois : ce sondage reste non officiel et indicatif. Seuls les votes validés par TF1 compteront pour désigner le vainqueur ce soir.

⏳ Le suspense touche à sa fin, mais rien n’est encore joué.

🗳️ Les votes sont toujours ouverts : chaque voix peut faire la différence !

📺 Rendez-vous ce soir sur TFX pour découvrir qui remportera Secret Story 13 et succédera aux précédents gagnants du jeu !

