Camping Paradis du 8 août 2025 : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Camping Paradis du 8 août 2025 – Ce vendredi et pour bien finir la semaine sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Camping Paradis du 8 août 2025 : l’épisode « Cette année-là »

Alors que Tom envisage de vendre le camping, un coup violent le propulse… en 1976 ! Entre pantalons pattes d’éléphant, cols pelle à tarte, Giscard président, combi Volkswagen et 2CV, Tom peine à croire ce qu’il voit : le camping dans son passé ! Mieux encore, il tombe nez à nez avec ses parents, au tout début de leur histoire. Mais surprise : leur relation semble loin d’être partie pour durer. Si Patrick et Marie ne se retrouvent pas, Tom risque de ne jamais naître ! Le compte à rebours est lancé pour réunir le couple, avec l’aide inattendue du père de Christian Parizot, un savant un peu fou…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André / André 76), Patrick Guérineau (Xavier / Javier), Candiie (Audrey / Odile), Matthias Van Khache (Patrick), Dounia Coesens (Marie), Mathieu Barbet (Aymeric), Benjamin Alazraki (Serge), Catherine Lefroid (Françoise), Patrick Paroux (Parizot / Jacques Parizot), Ange-Toussaint Panicali (Dany)



A 16h10 l’épisode « La fierté de mon père »

Patrick Blanchard arrive au camping avec son fils Romain et la jeune Emma. Comme chaque année, ils viennent partager les fruits de leur verger avec les campeurs. Seul manque à l’appel Paul, l’aîné, parti travailler à Paris. Mais lorsque Paul revient pour l’anniversaire de Patrick, la jalousie de Romain ressurgit, ravivant de vieux non-dits. De son côté, Audrey reçoit son amie Manon, coach en séduction, ainsi que l’un de ses clients, Martin. Pourtant, face à une jolie campeuse, Manon perd toute objectivité… Et si elle était elle-même tombée amoureuse de son client ? Quant à monsieur Parizot, il fait preuve d’une rare douceur pour venir en aide à une jeune femme traversant une épreuve difficile.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Patrick Sébastien (Patrick), Julien Crampon (Romain), Raphaele Volkoff (Emma), Patrick Paroux (Parizot), Sam Ourabah (Paul), Sophie Staub (Margaux), Laëtitia Vercken (Manon), François Nambot (Martin), Anaïs Pessey (Rose), Maximilien Fussen (Mik), Léa Casanova (Cliente smoothie)