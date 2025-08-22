« Les blagues de Toto » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (22 août)

Par /

Publicité

Les blagues de Toto au programme TV du vendredi 22 août 2025 – C’est un film qui vous attend ce vendred soir sur M6 ! Pour passer une bonne soirée à rire en famille, la chaîne rediffuse le film « Les blagues de Toto », avec Guillaume de Tonquédec, Ramzy Bedia, ou encore Daniel Prevost.


A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de M6+.

« Les blagues de Toto » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (22 août)
© SND


Publicité

« Les blagues de Toto » : histoire, résumé, synopsis

À l’école, Toto préfère amuser ses camarades plutôt que suivre attentivement les cours de la maîtresse. À la maison aussi, ses blagues finissent bien souvent en désastre… La plus récente ? Une sculpture renversée lors d’une réception organisée par le patron de son père. Mais cette fois, Toto jure qu’il n’y est pour rien et refuse d’endosser la responsabilité d’une bêtise qu’il n’a pas commise ! Aidé de ses meilleurs amis, il décide de mener sa propre enquête.

AVEC : Gavril Dartevelle (Toto), Guillaume de Tonquédec (Jérôme), Anne MARIVIN (Sylvie), Ramzy BEDIA (Roger Justin-Petit), Daniel PREVOST (Pépé), Pauline Clément (Mlle Jolibois), Jean-François CAYREY (M. William), Isabelle CANDELIER (Mme Péchoton)


Publicité

Bande-annonce

Et on termine comme toujours avec la bande-annonce du film.

« Les blagues de Toto » c’est ce soir sur M6 et M6+.

A LIRE AUSSI
99 à battre : nouveau numéro ce soir sur M6 (invités 21 août 2025)
99 à battre : nouveau numéro ce soir sur M6 (invités 21 août 2025)
Le Meilleur Pâtissier : lancement de la saison 14 le 10 septembre sur M6
Le Meilleur Pâtissier : lancement de la saison 14 le 10 septembre sur M6
« La petite sirène » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (20 août)
« La petite sirène » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (20 août)
Tous en cuisine : Cyril Lignac revient en version week-end sur M6
Tous en cuisine : Cyril Lignac revient en version week-end sur M6


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut