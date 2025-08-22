« Les blagues de Toto » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (22 août)



Les blagues de Toto au programme TV du vendredi 22 août 2025 – C’est un film qui vous attend ce vendred soir sur M6 ! Pour passer une bonne soirée à rire en famille, la chaîne rediffuse le film « Les blagues de Toto », avec Guillaume de Tonquédec, Ramzy Bedia, ou encore Daniel Prevost.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de M6+.







« Les blagues de Toto » : histoire, résumé, synopsis

À l’école, Toto préfère amuser ses camarades plutôt que suivre attentivement les cours de la maîtresse. À la maison aussi, ses blagues finissent bien souvent en désastre… La plus récente ? Une sculpture renversée lors d’une réception organisée par le patron de son père. Mais cette fois, Toto jure qu’il n’y est pour rien et refuse d’endosser la responsabilité d’une bêtise qu’il n’a pas commise ! Aidé de ses meilleurs amis, il décide de mener sa propre enquête.

AVEC : Gavril Dartevelle (Toto), Guillaume de Tonquédec (Jérôme), Anne MARIVIN (Sylvie), Ramzy BEDIA (Roger Justin-Petit), Daniel PREVOST (Pépé), Pauline Clément (Mlle Jolibois), Jean-François CAYREY (M. William), Isabelle CANDELIER (Mme Péchoton)



Bande-annonce

Et on termine comme toujours avec la bande-annonce du film.

« Les blagues de Toto » c’est ce soir sur M6 et M6+.