Meurtres au paradis du 11 août : vos épisodes ce soir sur France 2

Meurtres au paradis du 11 août 2025 – C’est des rediffusions de votre série « Meurtres au paradis » qui vous attendeent ce lundi soir sur France 2. Au programme aujourd’hui, quatre anciens épisodes à la suite.





A suivre dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







Meurtres au paradis du 10 août 2025, vos épisodes

Pacte avec le diable 1/2 : Le célèbre pianiste Pasha Verdinikov est retrouvé mort dans sa villa, abattu d’une balle dans l’abdomen. Pour l’inspecteur Parker, la scène de crime a été habilement déguisée en cambriolage, mais le véritable mobile se cache ailleurs. Problème : les quatre personnes présentes dans la maison au moment du drame possèdent toutes un alibi solide. L’enquête prend un tournant inattendu lorsque Neville découvre que la victime, avant de mourir, avait tracé avec son sang deux lettres énigmatiques : A et S. Qui la victime cherchait-elle à désigner par ce message sanglant, et pourquoi cette preuve capitale a-t-elle été effacée ?

Pacte avec le diable 2/2 : De retour à Sainte-Marie après l’agression de sa mère Catherine, le sergent Camille Bordey reprend du service aux côtés de l’inspecteur Parker, Florence étant partie enquêter à Londres. Ensemble, ils reprennent les éléments de l’enquête sur le meurtre de Pasha Verdinikov, dans l’espoir que le témoignage de Catherine leur ouvre enfin une nouvelle piste.



Partie de pêche : Une bande d’amis débarque à Sainte-Marie pour célébrer l’enterrement de vie de garçon de l’un des leurs, un vicomte anglais sur le point de vivre un mariage très médiatisé. Pour marquer le coup, ils s’offrent une sortie en mer à bord du Midnight Rambler. Mais au lendemain d’une soirée copieusement arrosée, ils se réveillent hagards, la tête lourde… en pleine mer. Pendant ce temps, sur une plage située à quelques kilomètres, le corps de Skip Marsden, capitaine du bateau, est découvert… un harpon fiché en plein cœur.

Amnésie : Un homme se présente spontanément au commissariat d’Honoré, affirmant avoir tué sa meilleure amie, Gardenia Dujon, fondatrice de la prospère société de cosmétiques Fallen Tree. Problème : il ne se souvient de rien, ni du geste, ni du motif. Bien que sceptique quant à sa culpabilité, Neville est contraint de l’incarcérer. En parallèle, il explore d’autres pistes : un ancien employé devenu maître-chanteur, un mari jaloux et frustré par la réussite de sa femme, et la fille de la victime, habitée par une colère farouche…

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.