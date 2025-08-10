Enquête Exclusive du 10 août : sommaire du numéro ce soir sur M6



Enquête Exclusive du 10 août 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Orlando (USA), capitale mondiale des parcs d'attractions ».





Enquête Exclusive du 10 août 2025 : votre émission en résumé

Avec près de 75 millions de visiteurs par an, Orlando, en Floride, s’impose comme la première destination touristique des États-Unis, devant New York et Las Vegas. C’est aussi la ville qui concentre le plus grand nombre de parcs d’attractions au kilomètre carré. Disney, Universal, SeaWorld… Les géants du divertissement y ont élu domicile. Leur succès planétaire a inspiré de plus petits parcs familiaux comme Icon Park, Fun Spot America ou Machine Gun America – où l’on peut tirer à l’arme de guerre dès 13 ans – à tenter leur chance.

Pour se distinguer, ces challengers misent sur des attractions record : la plus haute chute libre du monde (90 mètres), la plus haute catapulte propulsant les visiteurs à 450 mètres dans les airs ou encore les chaises volantes les plus hautes.



Pourtant, il y a cinquante ans, Orlando n’était qu’une petite ville agricole spécialisée dans la culture des oranges. En 1971, Walt Disney bouleverse son destin en y inaugurant Magic Kingdom, aujourd’hui parc à thème le plus visité au monde. Depuis, la ville compte quelque 300 parcs, génère 80 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel et emploie 300 000 personnes. Le taux de chômage y est l’un des plus bas du pays.

Mais si la magie opère à l’intérieur des parcs, la réalité est bien différente à l’extérieur. Les logements sont rares, les loyers exorbitants. Le long de la route menant aux attractions, des motels délabrés abritent une population inattendue : les employés des parcs, contraints de vivre là faute de moyens. Familles entassées dans de petites chambres, confort minimal, certains dormant même dans leur voiture.

Enquête au cœur d’Orlando, capitale mondiale du divertissement… où la vie est loin d’être un long fleuve tranquille.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.