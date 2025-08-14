Un Si Grand Soleil du 15 août : Catherine apprend une mauvaise nouvelle (résumé épisode 1728 en avance)



Un si grand soleil du 15 août 2025, spoiler résumé de l’épisode 1728 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 15 août 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Marceau part, il a rendez-vous à Cannes chez son cardiologue en début d’après-midi. Catherine insiste pour l’accompagner mais il refuse. Il lui dit d’arrêter de s’inquiéter…

Ulysse quitte l’hôpital, Janet lui donne des recommandations. Bilal est là. Il veut le déposer à la ferme avant d’aller travailler. Ulysse préfère rentrer chez lui, Bilal insiste car à la ferme il y aura toujours quelqu’un pour lui… Ulysse finit par lui dire de le déposer au commissariat, Elise lui a demandé de passer.



Elise annonce à Becker qu’Ulysse a bien été victime d’une agression homophobe. Même mode opératoire que les autres. Becker insiste pour qu’ils réussissent à les arrêter au plus vite. Ulysse a réussi à voir le visage de l’un des agresseurs, il va venir pour le portrait robot.

Alain et Elisabeth parlent de la proposition de rachat. Alain l’encourage à accepter mais Elisabeth ne veut pas faire n’importe quoi. Alain lui rappelle qu’elle veut lever le pied, il lui demande de penser à eux. Elle lui demande s’il lâcherait l’hôpital, il avoue que non mais qu’il pourrait prendre un mi-temps…

Laurine demande à Boris s’il est libre ce week-end. Boris dit qu’il est déjà pris, il part en week-end avec Muriel et Toma. Il avoue qu’il adore passer du temps avec le fils de Muriel. Laurine dit que ça lui fait peur. Mais Boris dit que ça lui donne envie d’avoir un enfant. Laurine n’est pas du tout du même avis.

Au commissariat, Ulysse fait le portrait robot. Elise vent ensuite le montrer à Manu, ils n’ont pas de match et elle est déçue.

Au lycée, Noura est avec Pablo. Il lui propose de l’aider en maths ce soir mais Niels l’appelle. Pablo est gêné car il veut encore tout payer, il préfère aller au basket. Noura comprend qu’il ne l’aidera pas, elle n’apprécie pas…

Chez L Cosmétiques, Elisabeth parle à Muriel de la proposition de rachat. Elle reste méfiante. Pendant ce temps là, Eve appelle Eliott, qui lui dit qu’il ne verra pas son fils vendredi car elle lui a demandé de reporter. Eve pense qu’il aurait du refuser, Eliott ne veut pas se prendre la tête. Pendant ce temps là, Boris et Muriel parlent du rachat… Boris est méfiant.

Marc parle à Marie-Sophie des agressions homophobes. Ils vont préparer un article.

Catherine n’a pas de nouvelles de Marceau, elle confie à Laurine qu’elle s’inquiète. Elle a un mauvais pressentiment, elle trouve que ça ressemble aux symptômes de François… Laurine lui dit d’arrêter de s’inquiéter, il consulte tôt il sera pris en charge. Marceau finit par appeler Catherine, il a des artères qui se rétrécissent et va devoir se faire opérer. Il a programmé ça pour dans deux semaines. Il lui assure que tout va bien se passer.

Ulysse est à la coloc, Elise le rejoint. Elle le remercie d’avoir modifié sa plainte, Ulysse dit qu’il se sent moins lâche. Il la remercie d’avoir insisté. Il ne veut plus avoir peur et veut que ses agresseurs soient arrêtés, mais il ne compte rien dire à Bilal.

Pablo est avec Niels au basket. Quelqu’un vient le voir, Pablo les observe… Au volant, c’est l’homme du portrait robot d’Ulysse ! Pablo remarque qu’il lui a donné de l’argent. Niels dit faire du business avec lui et lui propose de lui parler de lui !

Un si grand soleil, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3.