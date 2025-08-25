Plus Belle La Vie du 25 août 2025 : Gabriel aide Thomas, Nolan dit la vérité (résumé + extrait vidéo épisode 405 en avance)



Plus belle la vie du 25 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 405 de PBLV – Gabriel va venir en aide à Thomas aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, il va accepter de soigner Aya sans prévenir la police de sa blessure par balle…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 28 août 2025 – résumé de l’épisode 405

Aya reprend ses esprits dans les bras de Djawad, quand Thomas arrive. Djawad lui explique qu’elle a reçu une balle. Aya refuse qu’on prévienne les secours, mais Thomas décide d’appeler Gabriel. Djawad est persuadé que Nolan est derrière la fusillade et le vol des lingots : tout est perdu.

Gabriel soigne Aya, nettoie la plaie, fait deux points de suture et un pansement. Elle doit suivre un traitement antibiotique. En voyant la blessure, il comprend qu’il s’agit bien d’un tir et menace de prévenir la police. Thomas le supplie de se taire, au nom de leur amitié, et Gabriel finit par accepter, inquiet de voir à quel point Thomas a peur.



Au commissariat, Jean-Paul questionne Ariane sur Djawad. Elle affirme qu’il était à l’anniversaire de Thomas, sans pouvoir le prouver, et refuse de croire qu’il ait pu participer au casse du réservoir. Mais Jean-Paul rappelle que Djawad a fleuri la tombe du père Santoni et reçu un colis de Christian. Il veut vérifier ce fameux anniversaire.

Au Mistral, Barbara et Thomas sont écœurés d’avoir tout risqué pour finalement perdre les lingots. Louis a alerté ses collègues VTC pour surveiller la voiture, mais Djawad pense qu’ils ne la reverront jamais et accuse encore Nolan. Thomas préfère vendre le bar pour sauver leur peau, mais Djawad refuse d’abandonner.

Dans la rue, Djawad confronte Nolan au sujet du tir sur Aya. Celui-ci nie, s’inquiète même de son état, et accuse plutôt l’ancien complice de Santoni d’avoir récupéré les lingots. Puis Ariane appelle Djawad et l’invite chez elle sans discussion. Chez Ariane, Djawad reconnaît que Santoni lui a légué quelque chose mais assure ignorer pourquoi. Concernant le casse, il prétend être resté dans les calanques avec Thomas, Barbara, Louis et Aya. Sans photos pour prouver ses dires, il jure qu’avec les lingots il serait déjà parti. Ariane le croit, mais le met en garde.

Pendant ce temps, Charlotte retrouve un flacon d’huiles essentielles au réservoir, signé Gladys Duprés. Jean-Paul décide de contacter la productrice.

Enfin, Nolan se rend au bar voir Aya. Il lui jure qu’il n’a rien à voir avec son agression. Elle s’interroge sur la façon dont il est au courant, il révèle que c’est Djawad qui lui a dit. Nolan assure ne pas s’intéresser aux lingots : il veut seulement retrouver le complice de Santoni, responsable de la mort de sa mère…

Au Pavillon des Fleurs, Blanche demande à Hector s’il veut annuler la rencontre sur le suicide assisté. Il hésite, puis décide de maintenir, convaincu que certains, comme Vanessa, manquent d’informations. Plus tard, en live avec Blanche et Luna, Hector accepte de répondre à toutes les questions, même les plus sensibles. Ému, il raconte son parcours face à Alzheimer, son projet d’euthanasie en Suisse brisé par quelqu’un qui l’en a empêché. Vanessa, en suivant la diffusion, en pleure.

