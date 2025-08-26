Plus belle la vie spoiler : Robert dévoile son vrai visage et prend la fuite ! (27 août 2025)



Barbara a fait une découverte choc aujourd’hui dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, elle a reconnu le bout de tissu arraché par Aya sur son agresseur, il appartient à Robert Favre ! Et on peut déjà vous dire que dans l’épisode du mercredi 27 août 2025, le compagnon de Mirta va dévoiler son vrai visage : il est bien le complice de Santoni !











En effet, alors que Thomas et sa bande doutent encore de la culpabilité de Robert, ils décident de lui tendre un piège… Thomas trafique sa voix pour appeler Robert et lui dire qu’il sait qu’il a les lingots et que la police va débarquer à la résidence ! Thomas et Djawad attendent ensuite sur la place que Robert passe… Il mord à l’hameçon et ils décident de le suivre.

Mais Robert n’est pas né de la dernière pluie, il réussit à semer Thomas et Djawad ! Il retrouve ensuite Mirta avec une décapotable, il lui a demandé de venir au plus vite et elle est surprise… A la veille de son anniversaire, il veut l’emmener dans un endroit secret. Mirta avait prévu de déjeuner avec Luna pour son anniversaire mais Robert insiste. Il prend la fuite avec Mirta !



