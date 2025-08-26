TF1 annonce une soirée spéciale Filip Nikolic le lundi 15 septembre



Publicité





Près de 16 ans après sa disparition brutale, TF1 rend hommage à Filip Nikolic, leader charismatique des 2Be3 et figure incontournable des années 90, à travers une soirée exceptionnelle composée d’une fiction inédite suivie d’un documentaire exclusif.











Publicité





À 21h10 – le téléfilm « FILIP »

Dans ce biopic émouvant, Mikaël Mittelstadt incarne Filip Nikolic, devenu une véritable star grâce au phénomène 2Be3. Au sommet de sa gloire, il rencontre l’amour de sa vie, Valérie (Sara Mortensen), témoin impuissant de son déclin. Entre passion amoureuse, soif de reconnaissance et blessures intimes, le téléfilm retrace le destin brisé d’un homme qui a marqué toute une génération.

Avec : Mikaël Mittelstadt, Sara Mortensen, Ophélia Kolb et Samuel Labarthe.

À 23h – le documentaire « FILIP NIKOLIC, LE DESTIN BRISÉ D’UNE ICÔNE »

Produit par 3ème Œil Productions (Mediawan), ce documentaire inédit revient sur le parcours hors norme de l’artiste et l’impact culturel majeur des boys band à la fin des années 90.



Publicité





Au programme : images rares, archives inédites et témoignages exclusifs de ses proches, dont Valérie Bourdin, sa fille Sasha, ainsi que Tanelle, qu’il a élevée et qui s’exprime pour la première fois à la télévision.

Parmi les autres participants : Lionel (Linkup), Mia Frye, Séverine Ferrer, Jean-Luc Azoulay, Mikaël Mittelstadt ou encore Pascal Nègre.

📺 Une soirée spéciale à ne pas manquer le lundi 15 septembre 2025 dès 21h10 sur TF1 et TF1+