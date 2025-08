Secret Story du 1er août 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du vendredi 1er août 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de jeudi des habitants dans la maison des secrets.





Aïmed se réveille avec la peur de se faire éliminer. Anita a peur elle aussi. Romy la soutient tandis qu’Ethan dédramatise. Et sans le savoir, Romy balance l’intitulé du secret de Noah et Anita ! Mais elle est convaincue qu’ils ne peuvent pas être des ex.







Pour continuer de protéger leur secret, Anita attaque Noah et lui reproche de ne jamais avoir cherché son secret. Noah est agacé. Et Romy remercie Aïmed pour avoir été à ses côtés pendant toute l’aventure. Elle fait ensuite une déclaration à Ethan. Et elle finit par Anita, elle lui dit qu’elle sera contente aussi si elle revient.

Les nominés font leurs valises. Et Romy continue la mission diablotins, elle vanne tout le monde et traite Noah de plante verte !



Le prime de la demi-finale commence. Constance est de retour dans la maison, elle répartit avantages et pénalités dans leurs mallettes. Anita s’inquiète de ce qu’elle lui a réservé. Au cours de la soirée, Aïmed fait grimper sa cagnotte et c’est tout l’inverse pour Romy.

A l’issue de la confrontation entre Aïmed et Anita face à Noah et Constance, ni Aïmed ni Anita ne confirme son buzz. Et ils découvrent que le secret de Noah n’a toujours pas été découvert.

Les habitants se tiennent devant les mallettes qui leur ont été attribuées par Constance en début de soirée. Chacun va les ouvrir, avec la possibilité de les échanger. Après un tirage au sort déterminant l’ordre de passage, Ethan est le premier à découvrir le contenu de sa mallette. Il choisit de la conserver. Noah ouvre ensuite la sienne et décide d’échanger avec Ethan. Puis Anita examine sa mallette et échange à son tour avec Ethan. Romy fait de même et échange avec Noah. Enfin, Aïmed ouvre la sienne et échange avec Romy.

Les mallettes sont ensuite révélées :

– Aïmed remporte 5.000 euros

– Anita tombe sur une case neutre

– Romy perd 5.000 euros

– Ethan hérite de la banqueroute

– Noah obtient le switch et choisit d’échanger avec Aïmed

Plus tard, Ethan et Romy se retrouvent dans le musée de la transparence. Une offre leur est faite : en échange de 5.000 euros chacun, ils peuvent décider de diviser par deux les cagnottes des autres habitants. Ils acceptent. Les cagnottes finissent donc à : Ethan 5.000 euros, Romy 5.000 euros, Aïmed 2.549 euros, Anita 9.00 euros, et Noah 15.900 euros.

A l’heure du verdict, Aïmed est éliminé. La Voix félicite les 4 finalistes. Ils rappellent à Anita et Noah qu’ils doublent leurs cagnottes en ayant gardé leurs secrets. Mais ils ajoutent que leurs secrets seront peut être dévoilés cette semaine.

Aïmed laisse un grand vide dans la maison des secrets. Ethan balance qu’il se demande si Anita et Noah ne sont pas un faux couple ! Et il se demande ensuite s’ils ne sont pas ex ! Ethan est tout proche du but. Noah briefe Anita : ils doivent faire hyper gaffe et ne rien lâcher pour garder leur secret jusqu’à la finale.

Au confessionnal, Romy est triste et pleure le départ d’Aïmed.

Sondage Secret Story 13 finale : qui doit gagner ?

Qui doit gagner ? Anita Ethan Noah Romy

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 1er août 2025

Rendez-vous lundi à 19h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.