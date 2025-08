Secret Story estimations : Ethan grand favori, Anita et Noah en retard (SONDAGE)

Publicité





Plus que quelques heures avant la fin de l’aventure Secret Story 13 ! Ce jeudi soir, l’un des quatre finalistes — Ethan, Romy, Anita ou Noah — sera couronné grand gagnant de cette saison placée sous le signe du jeu, des stratégies et des secrets.











Publicité





À la veille du verdict, vous avez été très nombreux à participer à notre sondage indicatif, et les résultats de ce mercredi soir confirment la tendance observée ces derniers jours.

📊 Voici les dernières estimations de notre sondage :

🥇 Ethan : 49,58 %

🥈 Romy : 33,85 %

🥉 Anita : 8,99 %

🏅 Noah : 7,58 %



Publicité





Ethan reste solidement installé en tête, avec près de la moitié des votes exprimés. Romy, toujours en deuxième position, conserve une avance confortable sur Anita et Noah, qui ferment la marche malgré une mobilisation qui se maintient.

Pour rappel, ces chiffres sont indicatifs et ne reflètent pas les votes officiels enregistrés par TF1. Le sort des finalistes est désormais entre les mains du public, et tout reste possible jusqu’à la fermeture des votes demain soir, en direct pendant le prime.

🗳️ Continuez de voter pour soutenir votre favori, et rendez-vous ce jeudi soir pour découvrir qui succèdera aux anciens gagnants du jeu et repartira avec le titre de vainqueur de Secret Story 13 !

Sondage Secret Story 13 nominations quarts de finale : qui doit rester ?

Qui doit gagner ? Anita Ethan Noah Romy Résultats Vote

Toutes les vidéos sont à retrouver sur TF1+.