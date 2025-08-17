« Un petit miracle » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (17 août 2025)



« Un petit miracle », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 17 août 2025 sur TF1. Un film signé Sophie Boudre avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï et Eddy Mitchell dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, ou en streaming vidéo sur TF1+ (fonction direct).







« Un petit miracle » : résumé, histoire

Juliette est bien embêtée : l’école où elle enseignait a été ravagée par un incendie, et sa classe unique doit désormais être dispersée aux quatre coins du département. Mais elle a une idée inattendue : installer ses élèves dans la maison de retraite du village, le temps des travaux. Entre enfants turbulents et pensionnaires attachants, la cohabitation s’annonce mouvementée… et pourtant, cette expérience va bouleverser leur vie à tous.

Le casting

Avec : Alice Pol (Juliette), Jonathan Zaccaï (Antoine), Eddy Mitchell (Edouard), Régis Laspalès (Michel)



Bande-annonce du film (vidéo)

On termine comme toujours avec les images et la bande-annonce officielle de votre film.

La suite c’est ce soir dès 21h10 sur TF1.