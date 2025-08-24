« Spy » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (24 août 2025)



« Spy » est au programme télé de ce dimanche 24 août 20253 – Ce dimanche soir à la télé, TF1 rediffuse le film « Spy ». Un film réalisé par Paul Feig avec Melissa McCarthy, Rose Byrne, et Jude Law.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en streaming depuis le site et/ou l'application TF1+ via la fonction direct.







« Spy » : histoire, résumé, synopsis

Susan Cooper, une analyste de la CIA d’ordinaire derrière l’oreillette des agents de terrain, assiste à distance à la mort de celui qu’elle épaule et qu’elle admire tant, l’agent Bradley Fine. Personne ne connaissant aussi bien la mission qu’elle, Susan, pourtant inexpérimentée, va se porter volontaire pour aller sur place en infiltration, déjouer les terribles plans d’attaque nucléaire d’un gang de dealer d’armes.

Casting : acteurs et personnages

Avec : Melissa McCarthy (Susan Cooper), Rose Byrne (Rayna Boyanov), Jude Law (Bradley Fine), Raad Rawi (Tihomir Boyanov)



Le saviez-vous ?

– A l’origine, le film devait s’appeler « Susan Cooper ».

– Il s’agit de la troisième collaboration de Paul Feig avec Melissa McCarthy qu’il avait déjà dirigée dans Mes meilleures amies, Les Flingueuses et S.O.S. Fantômes.

– Le film a été tourné à Budapest et autour du lac Balaton. La capitale de la Hongrie sert également de doublure à Paris et à Rome.

– Melissa McCarthy s’est fêlé le crâne pendant le tournage.

« Spy » : la bande-annonce

« Spy », un film de Paul Feig ce soir sur TF1.