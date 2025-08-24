« Le petit piaf » : le film inédit ce soir sur France 2 (24 août 2025)



« Le petit piaf » au programme TV du dimanche 24 août 2025 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « Le petit piaf ». Un film de Gérard Jugnot avec Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot et Stéfi Celma.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Le petit piaf, présentation

Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand chanteur pour rendre fière sa mère, qui l’élève seule. Avec le soutien de ses amis Mia et Zizou, il s’inscrit à l’émission télévisée Star Kids. Ensemble, ils partent à la recherche d’un coach pour le préparer au concours. Le destin les met sur la route de Pierre Leroy, une star déchue en tournée sur l’île. Mais la rencontre est électrique : Pierre, solitaire et désabusé, peine à s’entendre avec Nelson, fier et obstiné. Leur seul terrain d’entente : l’amour du chant. Cette passion commune sera-t-elle assez forte pour les rapprocher ? Pour permettre à Nelson de se réconcilier avec sa mère ? Et redonner à Pierre la flamme de ses débuts ?



VIDÉO bande-annonce