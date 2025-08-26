Un Si Grand Soleil Spoiler : Catherine refuse de stopper la guerre, Léo cache bien son jeu (épisode du 28 août)



Un si grand soleil spoiler épisode 1737 du 28 août 2025 – Les choses vont-elles enfin se calmer entre Catherine et Elisabeth dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Dans quelques jours, Elisabeth va tenter l’apaisement et faire une proposition à Catherine…











En effet, après avoir été convoquée au commissariat suite à la plainte et aux accusations de Catherine, Elisabeth se voit conseiller par son avocate, Johanna, de trouver un accord à l’amiable. Elisabeth réfléchit et envoie un message à Catherine pour qu’elle la rejoigne chez BNL Innovation.

Elisabeth propose alors à Catherine de lui racheter ses parts 10% au dessus de leur estimation. Ça fait sourire Catherine, qui rappelle que c’est bien en dessous de la récente offre des chinois… Face à Laurine qui lui conseille d’accepter pour apaiser les choses et tourner la page, Catherine assure qu’elle refuse de laisser Elisabeth gagner. Elle va refuser son offre !

Pendant ce temps là, Léo et Pauline se rendent à l’apéro à la coloc. Et alors que devant tout le monde, Léo a l’air d’un mec adorable, il cache bien son jeu. En repartant de la ferme, il fait une grosse scène de jalousie à sa compagne uniquement parce qu’elle a parlé et rigolé avec Louis au cours de la soirée !



