« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 16 août 2025 : vos épisodes ce soir (saison 7)



Publicité





« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 16 août 2025 – Ce samedi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série « The Rookie, le flic de Los Angeles ». Au programme ce soir, 2 épisodes inédits à la suite !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne, en replay sur M6+ et/ou depuis le service de rattrapage vidéo de votre box télé.







Publicité





« The Rookie, le flic de Los Angeles » du 16 août 2025 : les épisodes inédits ce soir sur M6

Saison 7 – épisode 12 : Poisson d’avril

Le 1er avril va se révéler un jour plein de surprises et de farces plus ou moins drôles. Lucy et Tim font semblant d’être de nouveau ensemble, au grand dam du capitaine Grey. Une stagiaire poste des annonces farfelues sur les réseaux sociaux de la police et l’un de ses posts entraîne émeutes, pillages et délits en tout genre. Nolan accueille une nouvelle recrue, Connor Craig, qui va le mettre à l’épreuve.

Saison 7 – épisode 13 : Mauvaise publicité

Des panneaux publicitaires diffamatoires à l’encontre de la police fleurissent dans les rues de Los Angeles, mettant en péril le projet d’adoption de John et Bailey ainsi que la campagne de réforme de Nyla. Par ailleurs, l’équipe enquête sur des attaques à la grenade perpétrées par un motard.



Publicité



