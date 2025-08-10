Sept à huit du 10 août 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1



Sept à huit du 10 août 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 10 août 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Dans les coulisses d’enseigne discount et de déstockage. Ces casseurs de prix attirent des milliers de consommateurs frappés par l’inflation.



Dans « 7 à 8 »

🔵 800 vacanciers chaque semaine dans cet hôtel club de la presqu’île de Giens. Le succès des formules tout inclus !

🔵 Escale de rêve en Papouasie. Ces français ont choisi de s’y installer pour y vivre comme des robinsons.

🔵 Et les Bodin’s se confient dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 10 août 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.