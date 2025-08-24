

66 minutes du 24 août 2025, sommaire et reportages





66 minutes du 24 août 2025, sommaire

🔵 Rentrée des classes : mission bonnes affaires

Rentrée scolaire : comment alléger la facture ? Avec l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat, la rentrée est devenue un vrai casse-tête budgétaire. Les fournitures scolaires représentent déjà une dépense conséquente : plus de 200 € pour un élève de primaire, et parfois le double pour un lycéen. À cela s’ajoutent les vêtements, les équipements et les courses du quotidien. Résultat : de plus en plus de familles se tournent vers le discount, le déstockage ou des alternatives encore plus économiques. Mais concrètement, comment réduire les dépenses à la rentrée et dénicher les bons plans ?

🔵 Déco, meubles : les bons plans de la rentrée

À une semaine de la rentrée, il n’y a pas que les élèves qui changent leurs habitudes. C’est aussi l’occasion de repenser son intérieur… sans exploser son budget. De plus en plus de Français misent sur la seconde main et les plateformes en ligne, délaissant peu à peu les enseignes traditionnelles. Aujourd’hui, un quart des meubles s’achète en dehors des circuits classiques. Face à cette tendance, les marques historiques n’ont eu d’autre choix que de s’adapter : promotions agressives, livraison express, offres toujours plus compétitives. Comme la fast fashion dans le textile, la fast déco bouleverse le marché : prix cassés, qualité parfois en retrait, mais des affaires à saisir. Entre bons plans et mutations du secteur, zoom sur un business en pleine transformation.



