Tropiques Criminels du 15 août : vos épisodes ce soir sur France 2

Tropiques Criminels du 15 août 2025 : votre épisode inédit

Saison 3 épisode 1 « Case pilote » : Débordée et paniquée, Gaëlle arrive en retard à son propre mariage. Alors que la cérémonie bat son plein, le commissaire Etcheverry reçoit un appel : le corps d’un plongeur a été retrouvé sur une plage par des promeneurs. Tandis que le policier tente de garder son sang-froid, Gaëlle s’emballe. Elle interrompt la maire, embrasse Baptiste et fonce vers sa voiture pour lancer l’enquête au plus vite. La victime appartenait à un groupe de marginaux qui vivent pour la plongée et les fêtes sur la plage. Rapidement, l’enquête conduit les forces de l’ordre sur la piste d’un restaurateur contraint de servir de mule pour des trafiquants de drogue afin d’éviter la faillite de son établissement…

Saison 3 épisode 2 « Les trois ilets » : Gaëlle est appelée à témoigner lors d’un procès lié à une enquête criminelle qu’elle a menée avant l’arrivée de Mélissa. Mais pendant son témoignage, l’accusée meurt empoisonnée. L’enquête se concentre alors sur la victime, son ex-mari, propriétaire du golf des Trois-Ilets, qu’elle avait tenté de tuer et qui se retrouve aujourd’hui en fauteuil roulant. Très vite, Mélissa en vient à suspecter que cet homme pourrait être un pervers narcissique…



Saison 3 épisode 3 « Gros raisins » : Un matin, alors qu’ils sont encore à la maison, Chloé confie à Lucas qu’elle a décidé de rompre avec Aaron. Juste à ce moment, ce dernier arrive et, à l’annonce de la rupture, gifle Chloé. Pour protéger sa sœur, Lucas le repousse, et Aaron tombe, se blessant à la tête. Paniqués, les deux adolescents appellent le Samu et préviennent leur mère, qui se dirige vers ce qui ressemble déjà à une scène de crime. Sur une plage, on a retrouvé un homme tué d’un coup porté à la carotide, presque nu, ses vêtements brûlés. L’enquête révèle rapidement qu’il participait au concours de Monsieur Martinique. Mélissa et Gaëlle se rendent alors à l’hôtel où Sandra Gauthier, une femme au caractère toxique, organise l’événement…

Saison 3 épisode 4 « La trinite » : Une femme est retrouvée morte après avoir apparemment ingéré une forte dose de datura, une plante hallucinogène et toxique aux fleurs en forme de trompette. Il semble qu’elle suivait une cure dans une clinique de luxe spécialisée dans les addictions. Sainte-Rose et Crivelli sont chargées de l’enquête. Pendant ce temps, Crivelli peine à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie sentimentale, sous le regard attentif de sa coéquipière…

