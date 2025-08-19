« O.P.J » du 19 août : vos épisodes ce soir sur France 3

« O.P.J » du 19 août 2025 – Ce mardi soir à la télé, la série « O.P.J » passe en mode rediffusions. Au programme aujourd’hui, deux anciens épisodes de la saison 5.


Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne puis replay sur France.TV.

« O.P.J » du 19 août 2025 : votre épisode inédit

Double dame : Un officier de police à la retraite est retrouvé assassiné à son domicile. Mais des découvertes troublantes viennent ternir l’image irréprochable qu’on lui connaissait. Admirative de la victime, la commandante Clarissa Hoarau insiste pour prendre les rênes de l’enquête, quitte à se placer sous l’autorité de la juge d’instruction Lison Desmartin. Les deux femmes, amies d’enfance brouillées depuis vingt ans, acceptent pourtant de collaborer. Ensemble, elles décident également d’apporter leur soutien à Noam Simplon, un jeune homme fragilisé par le procès imminent de son père, accusé du féminicide de sa mère.

Noces de sang : Au terme d’une semaine de vacances à La Réunion, César Narbonne s’apprête à rejoindre l’aéroport avec sa famille lorsqu’ils sont brusquement stoppés par la brigade criminelle. Un employé de l’hôtel a été retrouvé égorgé… dans la chambre de son fils. L’affaire devient explosive pour la commandante Clarissa Hoarau quand elle découvre l’identité du père du suspect : le commissaire César Narbonne, figure de la BRI de Lyon. Déterminé à sauver son adolescent, César devra jongler entre la quête d’innocenter son fils et son combat plus intime : convaincre sa femme, Francia, qu’il reste l’époux aimant qu’elle espère.


