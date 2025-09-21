OM – PSG : le Classico reporté à lundi soir en raison des intempéries à Marseille



Coup de théâtre ce dimanche à Marseille. La rencontre tant attendue entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, comptant pour la 5e journée de Ligue 1, n’aura finalement pas lieu ce soir comme prévu.











En cause : les mauvaises conditions météorologiques qui touchent actuellement la cité phocéenne. De violents orages avec de fortes précipitations sont attendus en fin de journée et ont conduit les autorités locales et la Ligue à prendre la décision de reporter le match pour des raisons de sécurité, aussi bien pour les joueurs que pour les spectateurs.

La nouvelle date est d’ores et déjà fixée : le Classico OM – PSG se jouera demain, lundi 22 septembre, à 20h, toujours au stade Vélodrome.

Un contretemps qui risque de frustrer les supporters des deux camps, impatients d’assister à cette affiche toujours électrique. Mais la priorité reste la sécurité, dans l’attente d’un duel qui s’annonce explosif. Notez que du coup, le Classico se déroulera en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or 2025.



