Arnaques du 25 septembre : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Julien Courbet et ses équipes ont mené l'enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs.





Arnaques du 25 septembre 2025 : le sommaire

Opérations inutiles, diagnostics erronés, dépassements d’honoraires dissimulés, fraudes à l’assurance maladie… Derrière leurs blouses blanches, certains professionnels franchissent dangereusement la ligne rouge, au détriment de leurs patients.

Un ophtalmo marseillais rendrait ses patients malvoyants

Cette enquête met en lumière les pratiques préoccupantes d’un ophtalmologue marseillais. De nombreux patients affirment avoir perdu la vue après être passés entre ses mains. Bien qu’il ait été sanctionné par le Conseil de l’Ordre des Médecins, le docteur C. continue d’exercer. Son diagnostic favori ? La cataracte, même lorsqu’aucun signe ne la justifie. À la clé : des opérations inutiles, des séquelles irréversibles et des vies brisées. Mais ce n’est pas tout : absence de facturation, dépassements d’honoraires occultés, fraude présumée à la Sécurité sociale… Le dossier du docteur C. est accablant. L’équipe d’« Arnaques ! » s’est rendue dans son cabinet : ses découvertes sont édifiantes.



À Bordeaux, un dentiste mutile ses patients

Dans la région bordelaise, plusieurs personnes dénoncent les abus d’un dentiste : implants défectueux, couronnes posées sur des dents saines, facturations exorbitantes… Le praticien, surnommé le « dentiste des stars », pratiquait des tarifs deux fois supérieurs à la moyenne. Aujourd’hui, il est mis en cause pour homicide involontaire après le décès d’une patiente. L’enquête d’« Arnaques ! » révèle également un passé trouble : ce dentiste aurait déjà été radié dans son pays d’origine, le Royaume-Uni.