Audiences talks du 11 septembre 2025 : Quotidien reste loin devant « Tout beau, tout n9uf »

Audiences talks du jeudi 11 septembre 2025 – Hier soir, le duel entre Cyril Hanouna et Yann Barthès continue de rythmer les audiences de l’access et du début de soirée, avec des résultats contrastés pour W9 et TMC. Quotidien reste loin devant « Tout beau, tout n9uf » cette semaine et n’a pas lâché une seule fois le leadership !











🔹 W9 et « Tout beau, tout n9uf » confirment leur recul par rapport à la semaine dernière. La première partie (19h45-20h06) a rassemblé 966.000 téléspectateurs (5,7% de PDA), la deuxième partie (20h12-21h00) 1,04 million (5,4%), avant un pic sur la tranche principale (21h00-21h15) avec 1,47 million de curieux (7,7%). Cyril Hanouna conserve un public solide, même si la progression semble limitée face à TMC.

🔹 TMC reste leader grâce à Quotidien. La première partie (19h19-20h06) a réuni 740.000 téléspectateurs (4,8%), la deuxième (20h12-21h02) 1,21 million (6,3%), et la tranche principale (21h02-21h17) a attiré 1,71 million de téléspectateurs, soit 8,8% de PDA. Yann Barthès garde donc l’avantage sur Cyril Hanouna, même si l’écart se resserre légèrement par rapport aux jours précédents.

🔹 France 5 continue d’afficher des chiffres stables. « C à vous » a réuni 1,15 million de téléspectateurs (8,3%) entre 18h57 et 19h51. C à vous, la suite a rassemblé 755.000 fidèles (4,0%) de 20h03 à 20h45, avant de grimper à 1,04 million (5,3%) sur la tranche suivante. La chaîne confirme sa régularité et son public fidèle en début de soirée.



Source chiffres audiences : Médiamétrie