Audiences 16 septembre 2025 : « La stagiaire » leader devant la Ligue des Champions

Audiences 16 septembre 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec la nouvelle saison inédite de la série « La stagiaire », qui a captivé 3,76 millions de téléspectateurs pour 19,6% de pda.





C’est loin devant Canal+ avec le match de Ligue des Champions Real Madrid / OM, suivi par 2,01 millions de fans pour 11,7% de pda.







Audiences 16 septembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la rediffusion du film « Out of Africa » pour rendre hommage à Robert Redford. Il attiré 1,98 million de téléspectateurs pour 13,2% de pda.

TF1 suit avec deux épisodes inédits de la série « S.W.A.T », suivis par 1,86 million de téléspectateurs en moyenne pour 10,6% de pda.



M6 suit avec un numéro inédit de « Patron incognito », qui a captivé 1,20 millions de téléspectateurs pour 6,3% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie