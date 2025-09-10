Le Meilleur Pâtissier du 10 septembre : lancement de la saison 14 ce soir sur M6

Publicité
Le Meilleur Pâtissier du 10 septembre 2025 – Ce mercredi soir à la télé, M6 lance la saison 14 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Et ce soir, le premier épisode s’intitule « Le marché LMP ». A l’issue de cette soirée, un premier pâtissier amateur sere déjà éliminé !
A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.
Le Meilleur Pâtissier du 10 septembre 2025, présentation de l’épisode 1
Rois de la tarte, magiciens du trompe-l’œil, fées des gâteaux enchantés ou artistes capables de transformer le sucre en véritables œuvres d’art : 14 pâtissiers amateurs, tous dotés d’un univers singulier et d’un talent affûté, s’apprêtent à franchir les portes de la tente !
Au menu de cette première semaine de concours :
✨ Le classique revisité : la tarte aux pommes
Cyril lance la saison avec un incontournable de nos tables : la chaleureuse, gourmande et conviviale tarte aux pommes. À nos pâtissiers de réinventer ce grand classique et de révéler leur identité pâtissière à travers leur création.
🥄 L’épreuve technique : un gâteau du grimoire
Mercotte ouvre le bal avec une spécialité ancienne et moelleuse à souhait, parfumée à la pâte d’amande : le Petit-duc d’hospitalité. Ce gâteau traditionnel, offert autrefois aux invités, symbolise générosité et prospérité.
🎂 L’épreuve créative : se raconter en gâteau, avec Yann Couvreur
Après avoir démontré leur technicité et revisité un grand classique, place à l’expression personnelle. Policière, instituteur, menuisier, passionné d’art ou d’urbex : chacun devra révéler sa personnalité, son métier ou sa passion… en gâteau, sous l’œil attentif du jury et du chef invité Yann Couvreur !
Le Meilleur Pâtissier saison 14, présentation de la saison
Comme à chaque édition, Cyril Lignac et Mercotte accompagneront les candidats de leur savoir-faire et de leurs conseils avisés. Pour la deuxième année consécutive, Laëtitia Milot est aux commandes de l’émission, apportant sa fraîcheur et sa bonne humeur à cette aventure gourmande. Et pour prolonger le plaisir à la maison, toutes les recettes seront disponibles sur M6+, permettant aux téléspectateurs de se lancer à leur tour dans la réalisation des créations des pâtissiers.
Le Meilleur Pâtissier du 10 septembre, extrait vidéo
Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !
"Vous vous attaquez à un monument de la pâtisserie française"
14 pâtissiers amateurs s’apprêtent à faire leur entrée sous la tente 🤗🧁#LMP – saison 14 inédite, mercredi 10 septembre, sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/KtsdAnrHVc
— M6 (@M6) August 31, 2025