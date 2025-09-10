Le Meilleur Pâtissier du 10 septembre : lancement de la saison 14 ce soir sur M6



Le Meilleur Pâtissier du 10 septembre 2025 – Ce mercredi soir à la télé, M6 lance la saison 14 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Et ce soir, le premier épisode s’intitule « Le marché LMP ». A l’issue de cette soirée, un premier pâtissier amateur sere déjà éliminé !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 10 septembre 2025, présentation de l’épisode 1

Rois de la tarte, magiciens du trompe-l’œil, fées des gâteaux enchantés ou artistes capables de transformer le sucre en véritables œuvres d’art : 14 pâtissiers amateurs, tous dotés d’un univers singulier et d’un talent affûté, s’apprêtent à franchir les portes de la tente !

Au menu de cette première semaine de concours :



✨ Le classique revisité : la tarte aux pommes

Cyril lance la saison avec un incontournable de nos tables : la chaleureuse, gourmande et conviviale tarte aux pommes. À nos pâtissiers de réinventer ce grand classique et de révéler leur identité pâtissière à travers leur création.

🥄 L’épreuve technique : un gâteau du grimoire

Mercotte ouvre le bal avec une spécialité ancienne et moelleuse à souhait, parfumée à la pâte d’amande : le Petit-duc d’hospitalité. Ce gâteau traditionnel, offert autrefois aux invités, symbolise générosité et prospérité.

🎂 L’épreuve créative : se raconter en gâteau, avec Yann Couvreur

Après avoir démontré leur technicité et revisité un grand classique, place à l’expression personnelle. Policière, instituteur, menuisier, passionné d’art ou d’urbex : chacun devra révéler sa personnalité, son métier ou sa passion… en gâteau, sous l’œil attentif du jury et du chef invité Yann Couvreur !

Le Meilleur Pâtissier saison 14, présentation de la saison

Comme à chaque édition, Cyril Lignac et Mercotte accompagneront les candidats de leur savoir-faire et de leurs conseils avisés. Pour la deuxième année consécutive, Laëtitia Milot est aux commandes de l’émission, apportant sa fraîcheur et sa bonne humeur à cette aventure gourmande. Et pour prolonger le plaisir à la maison, toutes les recettes seront disponibles sur M6+, permettant aux téléspectateurs de se lancer à leur tour dans la réalisation des créations des pâtissiers.

Le Meilleur Pâtissier du 10 septembre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !