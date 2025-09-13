Ici Tout Commence spoilers : Anouk face à la vérité, Clotilde fait un choix, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 15 au 19 septembre 2025)



Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 15 au 19 septembre 2025 – Déjà curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut vous dire que la semaine va être marquée par Louis et ses manigances pour enseigner à l’institut. Son chantage au sujet de Clotilde et son fils est révélé à Anouk, qui tombe de haut en découvrant le vrai visage de Louis… De son côté, Teyssier révèle tout à Clotilde, qui décide de quitter l’institut ! Elle lui remet sa lettre de démission.

De son côté, Claire tente de faire plier son fils… Elle pense que c’est lui qui devrait quitter l’institut. Et c’est l’heure du concours du master. Julia compte le passer, ce qui n’est pas du goût de Tom et Lionel… Quant à Maya et Malik, ils sont de retour à l’institut.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 15 au 19 septembre 2025

Lundi 15 septembre 2025 (épisode 1263) : Face à Anouk, Louis noie le poisson. A l’internat, César trouve chaussure à son pied.

Mardi 16 septembre 2025 (épisode 1264) : A L’institut, Constance révèle toute la vérité à Clotilde. En cuisine, Fleur fait une fixette. A l’internat, Coline brouille les pistes.

Mercredi 17 septembre 2025 (épisode 1265 : Teyssier et Clotilde jouent cartes sur table avec Anouk. Tom et Lionel se mettent le doigt dans l’œil à propos de Julia. De son côté, Gaspard jette l’éponge.

Jeudi 18 septembre 2025 (épisode 1266) : Avec Clotilde et Rose, Louis lâche du lest. Au concours du Master, Tom et Lionel roulent Julia dans la farine. A l’internat, Coline se fait prendre la main dans le sac.

Vendredi 19 septembre 2025 (épisode 1267) : A L’institut, tout rentre dans l’ordre pour Teyssier. A l’oral du concours du Master, Tom et Lionel mettent les bouchées doubles. Pour sa part, Maya franchit le pas.



VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 15 au 19 septembre 2025

