C à vous du 15 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Par /

Publicité

C à vous du 15 septembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

C à vous du 15 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
France 5


Publicité

🔵 Budget 2026 : la taxe Zucman sur les ultrariches au centre de l’équation politique. Gabriel Zucman, professeur à l’École normale supérieure, directeur de l’Observatoire européen de la fiscalité, est l’invité de C à vous

🔵 Suicide assisté : un médecin militant de la fin de vie face à la justice. On reçoit le Dr Bernard Senet. Il est membre de la commission médicale de l’association « Le Choix – Citoyens pour une mort choisie » avec son avocate, Me Laurence Bedossa


Publicité

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Le créateur de contenu William Seven, alias Willzer.foodz sur les réseaux sociaux

🔵 Dans la Suite de C à vous :
🎬 Ramzy Bedia & Niels Schneider, pour le film “Les tourmentés” en salle ce mercredi
📖 Jimmy Mohamed, pour son livre “Ça va beaucoup mieux” (M6 éditions)
🎭 Adel Fugazi, pour son spectacle “Pause”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 15 septembre 2025 à 19h sur France 5.

A LIRE AUSSI
Audiences talks du 12 septembre 2025 : « Tout beau, tout n9uf » toujours battu par Quotidien
Audiences talks du 12 septembre 2025 : "Tout beau, tout n9uf" toujours battu par Quotidien
Echappées Belles du 13 septembre : direction la Côte d’Opale ce soir sur France 5 (sommaire)
Echappées Belles du 13 septembre : direction la Côte d'Opale ce soir sur France 5 (sommaire)
C à vous du 12 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 12 septembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Audiences talks du 11 septembre 2025 : Quotidien reste loin devant « Tout beau, tout n9uf »
Audiences talks du 11 septembre 2025 : Quotidien reste loin devant "Tout beau, tout n9uf"


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut