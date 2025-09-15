Les Cinquante du 15 septembre : qui va perdre le jeu n°9 ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 21)



Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 21 du lundi 15 septembre 2025 – C’est parti pour l’épisode 21 de la saison 4 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs dans l’entre de la Panthère.











John-David finit par réussir, il finit 4ème et fait gagner 500 euros à son équipe Violette. Paul finit 5ème et fait perdre 500 euros aux Rouges. Morgan finit 6ème et fait perdre 1000 euros à son équipe. Katell finit 7ème et fait perdre 1500 euros à sa cagnotte. Quant à Manon, elle fait perdre 2000 euros aux Blancs.

La Panthère annonce que Marco, qui a fini 1er, a un bonus : 3.000 euros supplémentaires à voler dans une ou plusieurs équipes ! Marco décide de prendre 1500 euros aux Rouges et 1500 euros chez les Rouges.

L’actualisation des cagnottes apparait au château, les autres joueurs sont choqués. Tout le monde revient et leur explique. Le choix de Marco divise et énerve certains.



Le Lion annonce le jeu n°9. Les joueurs se préparent et se rendent dans l’arène !

SPOILER qui va perdre le jeu n°9 ?

Dans l’épisode de demain, c’est finalement les Violets qui perdent le jeu. Ils sont une nouvelle fois sur le banc des éliminés et en danger pour la cérémonie face aux Oranges et aux Rouges.

Les Cinquante, le replay du 15 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 21 ce lundi 15 septembre 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 16 septembre à 17h50 sur W9 pour suivre l’épisode 22.