Carlos Alcaraz remporte l’US Open 2025

L’espagnol Carlos Alcaraz vient de s’imposer dans une finale mémorable de l’US Open 2025 en battant l’Italien Jannik Sinner sur le score de 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.











Ce succès marque le deuxième titre à l’US Open pour Carlos Alcaraz, et son sixième titre du Grand Chelem à seulement 22 ans. Avec cette victoire, il reprend également la place de numéro un mondial, qu’il ravit à Sinner.

La finale, disputée avec le toit fermé en raison de la pluie, est également historique : c’est la première fois dans l’Ère Open que deux joueurs s’affrontent dans trois finales majeures consécutives au cours de la même saison. Une preuve éclatante de la domination de ces deux talents sur le circuit masculin.

Carlos Alcaraz et Yannik Sinner se sont affrontés plus tôt dans l’année en finale à Roland-Garros (victoire d’Alcaraz) et à Wimbledon (victoire de Sinner), faisant de cette rivalité l’un des duels les plus marquants de la saison.



Par ailleurs, cette victoire fait d’Alcaraz l’un des rares joueurs à avoir remporté six Grands Chelems avant ses 23 ans, aux côtés de légendes telles que Björn Borg et Rafael Nadal. Et il prendra la place de numéro 1 mondial dès demain.