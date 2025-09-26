La Boîte à Secrets du 26 septembre : les invités de Faustine Bollaert ce soir



Publicité





La Boîte à Secrets du 26 septembre 2025 – Faustine Bollaert vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 pour un nouveau numéro de « La Boîte à Secrets ».





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay gratuit pendant 7 jours sur France.TV.







Publicité





La Boîte à Secrets du 26 septembre 2025 : les invités de ce soir

Pour cette nouvelle saison, La boîte à secrets continue de séduire les téléspectateurs. Dans ce nouveau rendez-vous, Faustine Bollaert promet une soirée remplie d’émotion aux côtés de trois invités d’exception : François Berléand, Mireille Dumas et Garou.

Plus qu’une simple émission, La boîte à secrets est un véritable moment de partage où chacun se livre à travers des souvenirs intimes et des instants marquants de sa vie.



Publicité





François Berléand, Mireille Dumas et Garou auront la surprise de découvrir des hommages uniques, préparés spécialement pour eux avec la complicité de leurs proches.

Au programme : joie, rires, émotions fortes, retrouvailles inattendues et confidences touchantes.

Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour une soirée festive… et pleine de rebondissements !

Préparez-vous à vibrer, sourire et peut-être même verser une larme.