« Surface » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (1er septembre 2025)

« Surface » au programme TV du lundi 1er septembre 2025 – En ce lundi soir de rentrée, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Surface » avec Laura Smet et Tomer Sisley dans les rôles principaux.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Surface » – le synopsis

Après une intervention qui a gravement mutilé son visage, la capitaine de police parisienne Noémie Chastain est mutée dans un commissariat d’une petite ville d’Occitanie pour une convalescence forcée. Mais ce qui devait être un temps de repos prend vite une tournure inquiétante : elle se retrouve confrontée à une affaire de disparition vieille de vingt ans. Un fût contenant le squelette d’un enfant refait surface dans un lac artificiel, au fond duquel sommeille l’ancien village englouti…

Vos épisodes du 1er septembre 2025

Épisode 1 : Noémie Chastain, capitaine de police parisienne au visage marqué par une intervention qui a mal tourné, est mutée à Avalone, une petite ville d’Occitanie. Ce qui devait être une mission temporaire et tranquille pour sa convalescence prend rapidement une tournure inquiétante lorsqu’un fût refait surface dans le lac artificiel, sous lequel repose la partie engloutie de la ville. À l’intérieur, le squelette d’un enfant disparu en 2001. Cette macabre découverte rouvre les plaies d’une tragédie qui hante encore les habitants…



Épisode 2 : Le corps est identifié : il s’agit du petit Alex Dorin. La tension s’intensifie dans la ville, car à l’époque, trois enfants avaient disparu : Alex, mais aussi Cyril et Elsa, les meilleurs amis d’enfance du lieutenant Romain Valant. Dévasté, Romain reste malgré tout déterminé à mener l’enquête. Il faut retrouver les deux autres enfants. Pour cela, Hugo Massey, plongeur charismatique de la brigade fluviale de Paris, rejoint l’équipe. Sa mission : explorer les ruines immergées de l’ancienne ville. La rencontre avec Noémie ne le laisse pas indifférent… Mais dès sa première plongée, un autre crâne d’enfant émerge d’un fût, relançant l’angoisse.

Le casting

Avec Laura Smet (Noémie Chastain), Tomer Sisley (Hugo Massey), Théo Costa-Marini (Romain Valant), Florence Muller (Catherine Valant), Otis Ngoi (Didier Bousquet), Quentin Laclotte Parmentier (Mikaël Soulignac, dit Milk), Pauline Serieys (Nadège Chabot), Luc-Antoine Diquéro (Jacques Dorin), Eloïse Rey (Justine Casteran), Serpentine Teyssier (Annie Dorin), Kamel Isker (Sonar Massey), Juliette Plumecocq-Mech (Hélène Saulnier), Samuel Churin (Jean Casteran), Olivia Brunaux (Sabine Soulignac), Inès Melab (Sofia Valant)