Demain Nous Appartient du 17 septembre : Laurie ment, Florent suspect (résumé + vidéo épisode 2033 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 17 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2033 de DNA – Laurie ment à Sara ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Mais Sara refuse de croire à l’infidélité de Roxane et fait une découverte… Dans le même temps, Florent a un comportement suspect.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 17 septembre 2025 – résumé de l’épisode 2033

À l’hôpital, Sara reste auprès de Roxane, toujours dans le coma. Malgré les preuves d’une infidélité, elle refuse d’y croire et promet de l’aimer quoi qu’il arrive. Quand Roxane lui serre la main, Sara y voit la confirmation de ses doutes. Elle confronte alors Laurie, qui affirme avoir eu une liaison avec Roxane. Mais Sara la piège sur un détail, révélant son mensonge. Plus tard, en fouillant l’ordinateur de Roxane, Sara découvre des captures d’écran montrant que Laurie était harcelée en ligne. Bart essaie de la pousser à se confier, sans succès. Au commissariat, Georges identifie un profil parmi les harceleurs, mais celui-ci a supprimé son compte. Au Spoon, Florent (l’homme que Bart a sauvé après le séisme) profite d’un moment d’inattention pour fouiller dans le téléphone de Sara…

De son côté, Karim remercie Victor de l’avoir sauvé après le séisme et lui offre un portefeuille. Touché, il accepte de l’aider à décrocher un comptoir aux Halles grâce à un ancien collègue. Plus tard, Karim garde Nina pendant que Lou part au tribunal.



Publicité





Pendant ce temps, Sébastien, peu enthousiaste à l’idée de revoir sa nièce Marguerite, finit par céder sous l’insistance de Marianne. Lors de l’apéro, Marguerite le compare à son frère Daniel et, en renversant un plateau sur lui, finit de l’agacer. Alors qu’il veut rentrer, Marianne accepte au contraire l’invitation de Marguerite à dîner.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Samuel s’explique face à Victoire (vidéo épisode du 19 septembre)

VIDÉO Demain nous appartient du 17 septembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.