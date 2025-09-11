Quotidien du 11 septembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 11 septembre 2025, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Quotidien : les invités du 11 septembre 2025

👉 Lio, L’amour de ma vie, le 12 septembre

👉 Matthieu Aron & Caroline Michel-Aguirre, Le grand détournement, Wallart éditions



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 11 septembre 2025 à 19h25 sur TMC.