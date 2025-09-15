L’amour est dans le pré du 15 septembre : les agriculteurs ce soir sur M6 (épisode 4)



L’amour est dans le pré du 15 septembre 2025 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 20 inédite de « L’amour est dans le pré ». Au programme ce soir, le début des séjours à la ferme pour certains agriculteurs et de nouveaux speed-datings !





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur 6play.







L’amour est dans le pré du 15 septembre, présentation de l’épisode 4

Place aux speed-datings pour Julien et Denis. Vous suivrez aussi la suite des aventures d’Océane à la ferme avec ses prétendants, mais aussi l’arrivée des prétendantes chez Pierrick et chez Jean-Louis. De l’amour, des rivalités et de premiers rapprochements à découvrir ce soir sur M6 !

VIDÉO L’amour est dans le pré du 15 septembre, extrait



"Je pense qu'elle va faire du tracteur"

Même si tout se joue en quelques instants, nos agriculteurs ne vont pas perdre de temps 💚#ADP, lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur@M6plusofficiel pic.twitter.com/mZ1muzlR1G — M6 (@M6) September 12, 2025

Rappel de la présentation de la saison 20

Pour cette saison anniversaire, quinze agriculteurs et agricultrices, âgés de 26 à 67 ans, partent à la conquête de l’amour, espérant trouver celui ou celle avec qui bâtir une vie à la campagne.

Aux côtés de Karine Le Marchand, vous ferez la connaissance de personnalités authentiques et émouvantes. Entre rires, instants bouleversants et tendres déclarations, ces 15 cœurs démontrent que l’amour n’a ni âge, ni limites, ni barrières. Plongez dans cette 20ᵉ saison riche en émotions et laissez-vous emporter par les confidences de ces agriculteurs en quête de bonheur.

« L’amour est dans le pré » revient ce soir sur M6 pour la suite de la nouvelle saison inédite.