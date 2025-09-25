Plus belle la vie spoiler : le choc, Ophélie a simulé son enlèvement ! (26 septembre 2025)



Vanessa et Ulysse sont terrifiés depuis la disparition d’Ophélie dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Sylvie Vavin, la mère biologique d’Ophélie, est elle aussi très inquiète. Et pourtant, tout ceci n’est qu’une mascarade ! En effet, dans l’épisode du vendredi 26 septembre 2025, vous allez découvrir qu’Ophélie a simulé son propre enlèvement avec Chris et Hugo afin de soutirer une énorme somme d’argent à Vanessa Kepler !











En effet, alors que Vanessa n’a pas réussi à réunir l’intégralité des 300.000 euros réclamés par les ravisseurs, ces derniers lui laissent jusqu’à lundi. Eric échoue à tracer l’appel alors qu’à l’autre bout du fil, Ophélie se réjouit avec Chris et Hugo ! La jeune femme n’a donc pas hésité à simuler son propre enlèvement, ne se souciant pas le moins du monde de l’inquiétude de ses deux mères ou encore d’Ulysse et Aya.

Comment réagiront Vanessa et Ulysse quand ils découvriront la vérité sur Ophélie ?



