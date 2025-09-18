Ici Tout Commence spoiler : Malik a tout compris ! (vidéo épisode du 23 septembre)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Embrouille en vue dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, dans quelques jours, Malik va comprendre pour la liaison entre Maya et Gaspard ! Il va aller jusqu’à fouiller dans sa chambre…











Publicité





À l’internat, Malik et Gary se lancent dans la fouille de la chambre de Gaspard, bien décidés à découvrir des indices sur sa relation avec Maya. C’est alors que Gaspard revient sans se douter de rien. Il repart en laissant son téléphone, donnant à Malik l’occasion rêvée de poursuivre discrètement son enquête… Il a repéré son code de déverrouillage et va pouvoir regarder dans son téléphone !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : les confidences de Milan sur Louis (vidéo épisode du 18 septembre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1269 du 23 septembre 2025, Malik fouille la chambre de Gaspard

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.