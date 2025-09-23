Ici tout commence du 23 septembre : Malik se venge de Gaspard (résumé + vidéo épisode 1269 en avance)



Ici tout commence du 23 septembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1269 – Malik est furieux et décide de se venger de Gaspard ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ».





Ici tout commence du 23 septembre – résumé de l’épisode 1269

En cuisine, Gaspard retrouve Maya, très en avance pour le cours. Heureux de la revoir, il déchante quand elle lui explique qu’ils n’auraient jamais dû s’embrasser et qu’elle préfère qu’ils restent amis. Gaspard refuse cette idée. Malik arrive alors et annonce à Maya qu’il viendra chercher ses affaires dans sa chambre, tout en précisant qu’il ne veut plus avoir aucun contact avec elle.

Pendant le cours, Alice félicite Maya et Gaspard pour leur recette réussie, tandis que Malik peine à suivre. Après, Gaspard se confie à Coline, qui rappelle que Maya sort à peine d’une rupture. Gaspard décide alors de s’excuser auprès d’elle et assure qu’il saura patienter.



De son côté, Malik, rongé par la jalousie, pleure dans la serre et avoue à Gary avoir surpris Maya et Gaspard en train de s’embrasser. Il cherche des preuves de leur liaison et fouille le portable de Gaspard. Il y trouve un nude envoyé à Maya. Il décide de se venger en écrivant à Éléonore à sa place pour lui donner rendez-vous…

À la ferme, Angèle propose à Stanislas d’emménager officiellement avec elle. S’il accepte aussitôt, une dispute éclate autour de leurs affaires personnelles, chacun refusant de céder. Coline conseille à Angèle d’arrondir les angles.

À l’Atelier, Billie annonce à Tom son envie de se présenter à la présidence du BDE, mais il la dissuade. Lionel, de son côté, se lance dans la course contre Tom. Tandis que Zoé rejoint Tom, Fleur et Milan choisissent Lionel. De son côté, Alice présente à Clotilde son projet de festival autour des saveurs.

Ici tout commence du 23 septembre 2025 – extrait vidéo

