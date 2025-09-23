Plus Belle La Vie du 23 septembre 2025 : Thomas et Gabriel se retrouvent (résumé + extrait vidéo épisode 426 en avance)



Plus belle la vie du 23 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 426 de PBLV – C’est le jour du mariage de Gabriel et Axel aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais rien ne va se passer comme prévu… Barbara est déterminée à réunir Gabriel et Thomas !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 23 septembre 2025 – résumé de l’épisode 426

Louis aide Barbara dans les préparatifs du mariage. Confiant, il pense qu’elle sera prête à temps, mais Barbara revient sur ce qui la tracasse : Gabriel a embrassé Thomas la veille. Pour elle, Gabriel se trompe en épousant Axel, et il faut absolument qu’ils en parlent avant la cérémonie. Louis la met toutefois en garde : elle risque de provoquer un véritable chaos…

Au cabinet médical, Axel et Gladys retrouvent Gabriel. Gladys lui tend l’alliance de son défunt mari et l’exhorte à s’en montrer digne en rendant Axel heureux. Ému, Gabriel reste sans voix. Axel l’embrasse, mais remarque son air préoccupé. Gabriel prétexte le stress des préparatifs.



Plus tard, au Mistral, Thomas aide Gabriel à se mettre en tenue. En douce, Barbara subtilise leurs téléphones. Lorsque Gabriel s’impatiente de ne pas voir arriver le chauffeur, Barbara avoue l’avoir annulé : c’est Louis qui les conduira. Elle profite d’un moment à part avec Thomas pour lui lancer un ultimatum : Gabriel est l’homme de sa vie, il doit profiter du trajet pour lui ouvrir son cœur. Mais Thomas se résigne : selon lui, il est déjà trop tard.

En route, la voiture crève. Gabriel panique. Thomas presse Louis de changer la roue alors que Gabriel veut prévenir Axel. Problème : ni lui ni Thomas n’ont leur portable. Gabriel réclame celui de Louis, mais réalise qu’il ne connaît pas le numéro d’Axel. Louis assure qu’il va prévenir Barbara pour qu’elle prévienne Axel. Thomas aborde le fameux baiser de la veille. Était-ce un aveu inconscient ? Gabriel se défend : ce n’était qu’un réflexe.

Sur le bateau, Baptiste présente Mathis à Axel. Il lui confie ses propres blessures liées au divorce de ses pères et à ce nouveau mariage. Axel s’inquiète de l’absence prolongée de Gabriel. Baptiste tente de l’appeler, sans succès. Quand Mathis observe un couple qui s’embrasse, il lâche innocemment : « Comme papi Gabriel et papi Thomas hier ! » Axel est abasourdi.

Pendant ce temps, Louis feint de ne pas réussir à changer la roue. Ça fait rire Thomas mais Gabriel s’énerve et accuse Thomas de jalousie. Pire encore, il l’accuse d’avoir organisé cette panne avec Louis pour saboter son mariage. Blessé, Thomas décide de prouver sa bonne foi : il arrête une voiture au vol.

Sur le bateau, Axel est de plus en plus inquiet, tandis que Léa et Jennifer tentent de le calmer. Thomas et Gabriel finissent par arriver. Gabriel s’excuse aussitôt, mais l’instant est interrompu par Jean-Paul, qui arrête Thomas pour vol de voiture. Gabriel plaide sa cause, Léa demande à Jean-Paul de patienter jusqu’à la fin de la cérémonie, et il accepte. Avant de poursuivre, Axel veut une explication : ce baiser, qu’est-ce que ça signifiait ? Gabriel assure qu’il n’y a rien derrière, que c’était un geste irréfléchi, et qu’il n’aime que lui.

La cérémonie reprend. À l’échange des consentements, Gabriel dit « oui »… mais Axel répond « non ». Stupéfait, Gabriel encaisse le refus. Axel affirme qu’au fond de lui, il sait très bien pourquoi il fait ça. Il s’éloigne, laissant Gladys furieuse contre Gabriel. Jean-Paul embarque Thomas, que Gabriel choisit d’accompagner.

Les invités, eux, décident malgré tout de profiter du champagne et du buffet. Baptiste porte un toast « aux anges gardiens », ceux qui ont permis à ses papas de se retrouver. En garde à vue, Thomas et Gabriel culpabilisent d’avoir brisé le coeur d’Axel… mais finissent par se rendre à l’évidence : ils s’aiment toujours. Thomas fait promettre à Gabriel une seule chose : ne plus jamais lui demander de l’épouser.

VIDÉO Plus belle la vie du 23 septembre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

