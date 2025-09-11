Ici Tout Commence spoiler : Louis apprend une terrible nouvelle (vidéo épisode du 16 septembre)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que Louis a bien réussi son coup dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, après avoir forcé la main à Emmanuel, il a réussi à décrocher un poste de professeur à l’institut Auguste Armand. Mais Claire vient lui annoncer une terrible nouvelle…











Elle informe son fils que Clotilde a remis sa lettre de démission à Teyssier. Elle préfère quitter l’institut que travailler en présence de Louis, qui a tué leur père !

Claire pense que Louis ne peut pas laisser faire ça. Elle pense que Louis ne sera jamais heureux à l’institut : ce n’est pas Clotilde qui doit partir mais lui ! Louis écoutera-t-il les paroles de sa mère ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1264 du 16 septembre 2025, Clotilde quitte l’institut

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

