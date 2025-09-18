David Guetta ajoute une deuxième date au Stade de France en 2026 !



Publicité





C’était l’événement de la soirée sur TMC : invité sur le plateau de « Quotidien », David Guetta a créé la surprise en annonçant l’ajout d’une deuxième date au Stade de France pour son gigantesque spectacle « The Ultimate Monolith Show ».











Publicité





Le DJ français, star planétaire de la musique électronique, se produira donc non pas une, mais deux soirées consécutives, les 12 et 13 juin 2026.

Cette annonce intervient après un véritable raz-de-marée : les billets pour le premier concert, prévu le 13 juin, mis en vente ce jeudi, se sont arrachés en quelques minutes à peine. Face à cet engouement phénoménal, l’artiste et son équipe ont décidé d’offrir une nouvelle chance aux fans en ouvrant une date supplémentaire la veille.