« Intouchables » : histoire et interprètes du film de ce soir sur TF1 (7 septembre 2025)

« Intouchables » au programme TV du dimanche 7 septembre 2025 – Ce dimanche soir sur TF1, c’est une rediffusion du film d’Olivier Nakache et Eric Toledano « Intouchables » qui vous attend. Dans les rôles principaux de ce film culte, François Cluzet et Omar Sy.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur TF1+ et sa fonction direct.







« Intouchables » : l’histoire

Tout les sépare et rien ne laissait présager qu’ils se croiseraient un jour. Et pourtant… Philippe, un riche aristocrate devenu tétraplégique après un accident de parapente, recrute Driss, un jeune Sénégalais fraîchement sorti de prison, comme auxiliaire de vie. Pourquoi lui ? Parce que, contrairement aux autres candidats, Driss ne le considère pas avec pitié. Dès lors, deux mondes que tout oppose vont devoir cohabiter. Peu à peu, de leurs différences naît une amitié inattendue, à la fois drôle, sincère et bouleversante. Une complicité unique qui les rendra… intouchables.

Intouchables : interprètes, casting

Avec : François Cluzet (Philippe), Omar Sy (Driss), Anne Le Ny (Yvonne), Audrey Fleurot (Magalie)



Bande-annonce Intouchables

Si vous n’avez pas vu ce film, en voici la bande-annonce de votre film…