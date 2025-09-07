Sept à huit du 7 septembre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1



Publicité





Sept à huit du 7 septembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Publicité





Sept à huit du 7 septembre 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Logement, voiture, alimentation : document sur ces nouveaux bon plans pour réduire vos factures.



Publicité





Dans « 7 à 8 »

🔵 30 empoisonnements dont 12 mortels. Jugé à partir de lundi, le docteur Péchier serait-il l’un des plus grands tueurs en série français ?

🔵 Cap sur Bali. Après les années bling-bling de Dubaï, comment cette île indonésienne est devenu le paradis des influenceurs.

🔵 Et Cléophée Herrmann dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Elle accuse sa belle-mère d’avoir volé les 12 millions d’euros de son héritage.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 7 septembre 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.