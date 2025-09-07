« Je verrai toujours vos visages » : le film inédit ce soir sur France 2 (7 septembre 2025)



« Je verrai toujours vos visages » au programme TV du dimanche 7 septembre 2025 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « Je verrai toujours vos visages ». Un film signé Jeanne Herry avec Leïla Bekhti, Jean-Pierre Darroussin, Adèle Exarchopoulos, ou encore Gilles Lellouche.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Je verrai toujours vos visages, présentation

À travers la justice restaurative, victimes et auteurs de violences acceptent de se rencontrer et d’entamer un dialogue à la fois fragile et nécessaire. C’est un chemin vers l’écoute, la reconnaissance et la prise de conscience. Le film nous plonge au cœur de ces parcours bouleversants où la parole devient un outil pour tenter de réparer l’indicible. Il ouvre une soirée spéciale dédiée à la justice restaurative, suivie du documentaire « Infrarouge : La réparation ».

Depuis 2014, en France, la justice restaurative permet à des victimes et à des auteurs d’infraction de se retrouver dans un cadre sécurisé, encadré par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. Nassim, Issa et Thomas, condamnés pour vols avec violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de homejacking, de braquages ou de vol à l’arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent dans ces dispositifs. Leurs parcours sont traversés par la colère et l’espoir, les silences et les mots, les alliances et les déchirures, les prises de conscience et la confiance retrouvée… Et parfois, au bout du chemin, une forme de réparation.



Avec Birane Ba, Leïla Bekhti, Dali Benssalah, Élodie Bouchez, Suliane Brahim, Jean-Pierre Darroussin, Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche

VIDÉO bande-annonce