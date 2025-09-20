Les Traîtres du 20 septembre : la suite de la saison 5 ce soir sur M6 (épisode 4)



Les Traîtres du 20 septembre 2025, l’épisode 4 ce soir sur M6. Ce samedi soir, M6 continue la diffusion de la saison 5 de son émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Après les éliminations de Fabienne Carat et Fabien Olicard la semaine dernière, le jeu continue pour les célébrités encore en course.





Les Traîtres du 20 septembre 2025 : l’épisode 4 ce soir

La semaine dernière dans l’épisode 3, Fabienne Carat a été bannie par les Traitres tandis que les Loyaux ont démasqué et éliminé un Traitre : Fabien Olicard.

Ce soir dans l’épisode 4, rien ne va plus et c’est le chaos ! Camille Cerf perd ses nerfs lors de la table ronde. Sera-t-elle démasquée à son tour ?



"Ma chérie, tu fais erreur !"

Persuadée que Marcus est traître, Frédérique Bel lui fait une proposition choc 😳#LesTraitres, tous les samedis à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/mtyUu3eAI4 — M6 (@M6) September 19, 2025

Les Traîtres, qui sont les 13 candidats encore en compétition ?

Sont encore en course au début de l’épisode 2 : Anne-Elisabeth Blateau, Camille Cerf, Doigby, Frédérique Bel, Marcus, Marlène Schiappa, Olivier Bal, Raymond Domenech, Théo Fernandez, Yanns, Christine Bravo, Sylvie Tellier, et Danielle.

Les Traîtres, rappel de la présentation de la saison 5

Mentaliste, romancier policier, chanteurs, comédiens, streameur, humoriste, ancienne ministre ou ex-sélectionneur de l’équipe de France : 16 personnalités entrent dans le jeu, prêtes à tout pour décrocher les lingots au profit de leur association… et pour enfin démasquer les traîtres.

Cette saison, les nouveautés et rebondissements s’enchaînent : Éric Antoine repousse les limites du cynisme avec des règles inédites, des retournements inattendus et des épreuves terrifiantes. Mais surtout, trois joueurs masqués font leur apparition. Qui sont-ils ? Leur présence bouleversera-t-elle toutes les règles du jeu ?

Pour l’emporter, les traîtres devront ruser comme jamais… et survivre à une partie plus impitoyable que jamais. Jusqu’ici, ils ont remporté toutes les saisons. Cette fois, leur règne pourrait bien toucher à sa fin.