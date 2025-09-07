Brokenwood du 7 septembre : lancement de la saison 10 ce soir sur France 3



Publicité





Brokenwood du 7 septembre 2025 – Ce dimanche soir, France 3 lance la diffusion de la saison 10 inédite de la série « Brokenwood ». Au programme ce soir, le premier épisode inédit intitulé « Brokenwoodosaurus ».





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première puis en replay sur France.TV.







Publicité





Brokenwood du 7 septembre 2025

Saison 10 – Épisode 1 « Brokenwoodosaurus »

Depuis que Maggie Sturridge a mis au jour un os fossile de Titanosaurus au pied des montagnes de Brokenwood, la petite ville rêve de devenir la capitale néo-zélandaise des dinosaures. Mais la découverte du corps d’un paléontologue américain, flottant dans la rivière Waterford, vient brutalement assombrir cet avenir prometteur.



Publicité





« Brokenwood », présentation de la saison 10

Dans cette dixième saison, direction Brokenwood, petite ville pittoresque de Nouvelle-Zélande où la vie est douce… mais où le danger rôde. Le commandant Shepherd et son équipe — le capitaine Sims, le lieutenant Chalmers et le docteur Kadinsky — se retrouvent une fois encore face à des crimes aussi surprenants qu’inventifs, entourés d’une galerie de suspects excentriques et toujours aussi intrigants.

Avec Neill Rea (Commandant Mike Shepherd), Fern Sutherland (Capitaine Kristin Sims), Jarod Rawiri (Lieutenant Daniel Chalmers), Christina Ionda (Dr Gina Kadinsky)…